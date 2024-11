Sikorski, podobnie jak Trzaskowski, będzie zabiegać o głosy do ostatniej chwili. Trzaskowski w ostatnich dniach odbył szereg spotkań w regionach – głównie na zaproszenie kluczowych samorządowców. Od wielu z nich dostał też wsparcie. Zwolennicy Trzaskowskiego podkreślają też, że Polsce do skutecznego działania m.in. w sprawach międzynarodowych potrzebny jest „dream team”: Tusk jako premier, Sikorski jako szef MSZ i Trzaskowski jako prezydent. To ma być odpowiedź na „geopolityczne” argumenty Sikorskiego.

Prawybory prezydenckie w PO są uważnie obserwowane przez konkurencję, w tym przez polityków PiS. Którzy w kuluarach wprost deklarują, że liczą na to, że osłabią, a nie wzmocnią, kandydata PO w majowych wyborach. Politycy PO, z którymi rozmawialiśmy, liczą za to, że nie dojdzie do zbytniej eskalacji wzajemnego wbijania szpilek między kandydatami. Bo przekonanie, że kampania w maju będzie bardzo zacięta – i będzie liczył się w niej każdy głos – akurat łączy różne obozy w partii Donalda Tuska.