Radosław Sikorski w "Kropce nad I". Żąda „przywrócenia standardów dziennikarskich”

Sikorski: W kwestii bezpieczeństwa to ja mam mocne papiery

Ocenił, że Trzaskowski był dobrym kandydatem w wyborach prezydenckich w roku 2020, gdy rządziło PiS i „szło o praworządność”, ale dzisiaj sytuacja się zmieniła.



- Dzisiaj chodzi o bezpieczeństwo i tu ja mam mocne papiery. Ale Rafał Trzaskowski jest młody, jeszcze może w przyszłości być naszym dobrym kandydatem – uważa Sikorski. - Rafał ma inne zalety, ja mam inne. I w zależności od wyzwań trzeba po prostu dać tę robotę komuś, kto się nadaje – dodał.



Sikorski uważa, że Polsce potrzebny jest prezydent, który będzie łączyć wrażliwość liberalną, na przykład w sprawach gospodarczych, z konserwatywnym temperamentem – przywiązaniem do tradycji, do źródeł naszej cywilizacji, do polskich zabytków i do paru innych rzeczy.



Aborcja i związki partnerskie. Jaką decyzję podjąłby Sikorski?

Radosław Sikorski zadeklarował, że podpisałby ustawę o legalizacji aborcji do 12 tygodnia. W kwestii związków partnerskich stwierdził, że nie tylko by taką ustawę podpisał, ale gdyby przedłużał się istniejący klincz, wystąpiłby z inicjatywą legislacyjną.



Pytany o sprawę małżeństw jednopłciowych, Sikorski uważa, że w tym przypadku istotna jest kwestia godności i chęci ludzi do możliwości publicznego uznania ich związków. - Uważam, że już dziś mamy de facto dwa stopnie małżeństwa – cywilne i sakramentalne. Związek partnerski jest jak narzeczeństwo, powinniśmy pozwolić ludziom wybrać formę, w jakiej chcą, aby ich związek był publicznie uznany – mówił polityk.