Marcin Przydacz: Wygrana Trumpa ułatwi PiS-owi powrót do władzy? Na pewno ma to duże znaczenie

Marcin Przydacz po wyborach w USA: Brak polskiego ambasadora w Waszyngtonie to duży problem

Jak prezydentura Donalda Trumpa wpłynie na relacje polsko-amerykańskie? Czy należy spodziewać się zmian, które uderzyłyby w polskie bezpieczeństwo? - Myślę, że nie. Mam nadzieję, że nie, ale to jest zadanie dla polskiej dyplomacji – mówił Przydacz. Poseł PiS wskazał, że problemem jest brak polskiego ambasadora w Waszyngtonie, ponieważ taki dyplomata już dziś powinien spotykać się z przedstawicielami Republikanów.

Zdaniem Przydacza, problemem rządu jest to, że postawił wszystko na zwycięstwo Kamali Harris, co może odbić się na przyszłych relacjach z Republikanami. Pytany, czy podobnie nie postępują politycy PiS, skandując nazwisko Trumpa w Sejmie, odpowiedział, że „nigdy nie stawiali wszystkiego na jedną kartę”. - Joe Biden był w ostatnim czasie dwukrotnie w Warszawie. To się nigdy w historii polsko-amerykańskich relacji nie zdarzyło. Kamala Harris również była. Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk wspólnie pojechali do Waszyngtonu. W spotkaniu z Demokratami wzięli udział obaj, ale z Republikanami spotkał się tylko prezydent Duda. Premier Tusk nie znalazł czasu i wrócił do Warszawy – mówił Przydacz.

Czytaj więcej Polityka Sukces Trumpa zmienia polityczną układankę w Polsce – od PiS po koalicję rządzącą Jak wynik wyborów w USA będzie wpływał na sytuację w Polsce, przede wszystkim na rozkręcającą się kampanię prezydencką? W PO można nadal usłyszeć, że faworytem pozostaje Rafał Trzaskowski. PiS cały czas się zastanawia nad tym, na kogo postawić.

Poseł PiS odniósł się również do opinii, że zwycięstwo Donalda Trumpa może ułatwić partii Jarosława Kaczyńskiego powrót do władzy. - Na pewno ma to duże znaczenie. Widać to było także podczas tej euforyczne reakcji części polityków prawicy wczoraj w polskim Sejmie. To pokazuje stan ducha. Polska prawica odnotowała fakt, że w USA przegrała lewica liberalna, a wygrała prawica. Podobnie jest w Niemczech. Widać trend, że lewica jest w odwrocie – ocenił.

Czy Trump mógłby zaangażować się w kampanię prezydencką polityka Prawa i Sprawiedliwości? - Nie sądzę, by doszło np. do udziału w wiecu wyborczym, ale do spotkań, różnego rodzaju kontaktów, może w przyszłości dochodzić - wskazał Przydacz.