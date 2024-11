- Mamy bardzo dobre relacje z ministrem obrony narodowej. One wynikają z pragmatyki relacji i z polecenia prezydenta. Po to zostałem wskazany na to stanowisko, by w sprawach bezpieczeństwa zagwarantować współpracę. I rzeczywiście te relacje są bardzo dobre – odparł Siewiera.



Jacek Siewiera o Jarosławie Kaczyńskim: Żyje w świecie, w którym donoszą mu zmanipulowane informacje

Dopytywany o to czy Kosiniak-Kamysz przyszedł do niego z propozycją startu w wyborach prezydenckich Siewiera przez chwilę milczał po czym odparł: - Miejsce na tę rozmowę jest przede wszystkim z moim przełożonym.



A czy start w wyborach oferował mu Jarosław Kaczyński? Odpowiadając na to pytanie Siewiera zaprzeczył.



- Miałem sposobność rozmowy z prezesem Kaczyńskim tylko raz, w swoim gabinecie - odparł.



Szef BBN dodał, że nieufny stosunek prezesa PiS do otoczenia prezydenta wynika z faktu, iż „prezes PiS żyje w świecie, w którym jego właśni ludzie donoszą mu rzeczy nieprawdziwe, donoszą mu zmanipulowane informacje, zły obraz świata". - I przez to otoczenie prezydenta jest przez niego traktowane w taki sposób, który nie przysparza chwały prawicy - dodał.