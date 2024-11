Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się wiosną 2025 roku. O reelekcję nie będzie mógł w nich ubiegać się obecny prezydent, Andrzej Duda, dla którego kończąca się kadencja jest drugą i, zgodnie z konstytucją, ostatnią. Jak dotąd start w wyborach prezydenckich potwierdzili jedynie Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei, kandydat Konfederacji oraz Marek Jakubiak, poseł koła Wolni Republikanie (wszedł do Sejmu z list PiS).



Wybory prezydenckie w Polsce: Kto w nich wystartuje?

Koalicja Obywatelska nazwisko swojego kandydata ma ogłosić 7 grudnia na Śląsku. Najprawdopodobniej kandydatem KO będzie prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, choć nie jest to jeszcze przesądzone – drugim potencjalnym kandydatem jest szef MSZ Radosław Sikorski.



Wśród potencjalnych kandydatów Lewicy na prezydenta wymienia się minister pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk oraz wicemarszałek Senatu Magdalenę Biejat. Niewykluczone, że w wyborach prezydenckich wystartuje też wykluczona z klubu Lewicy Paulina Matysiak – posłanka nie wyklucza takiej możliwości.



Wśród potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta wymienia się byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka, prezesa IPN Karola Nawrockiego, europosła Tobiasza Bocheńskiego oraz posła i byłego wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego. Ostatnio w gronie tym zaczęto wymieniać także Przemysława Czarnka. To, że Czarnek jest rozważany wśród potencjalnych kandydatów na prezydenta potwierdził 31 października Jarosław Kaczyński. - Wyjątkowo utalentowany człowiek, sądzę, że z wielką przyszłością - stwierdził mówiąc o Czarnku dodając, że „bardzo wysoko go ceni”. - Tylko jest pytanie, czy jest w stanie wygrać, zwłaszcza w drugiej turze, wybory, to się liczy. Na to pytanie chcemy odpowiedzieć rozległymi badaniami – dodał prezes PiS. Z jego wypowiedzi wynikało, że kandydata PiS na prezydenta poznamy w drugiej połowie listopada.