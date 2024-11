Przełom w Botswanie. Prezydent z partii, która rządziła od niemal 60 lat, przyznał się do porażki

Reklama

Oświadczenie Masisiego nastąpiło jeszcze przed ogłoszeniem ostatecznych wyników wyborów w których – według wstępnych danych – partia rządząca uzyskała dopiero czwarty wynik.

Główna partia opozycyjna, Umbrella for Democratic Change (UDC), uzyskała zdecydowaną przewagę według częściowych wyników. To sprawiło, że jej kandydat – Duma Boko – stał się faworytem wyścigu o urząd prezydenta tego południowoafrykańskiego państwa, będącego jednym z największych producentów diamentów na świecie. Masisi poinformował, że zadzwonił do Boko, aby poinformować go, że przyznaje się do porażki i dodał, że Boko jest teraz faktycznym prezydentem elektem.

Mokgweetsi Masisi: Uznaję te wybory, odsunę się

Oczekuje się, że ostateczne wyniki zostaną ogłoszone w piątek wieczorem. - Uznaję te wybory – powiedział Masisi na konferencji prasowej dwa dni po głosowaniu. - Jestem dumny z naszych demokratycznych procesów. Chociaż chciałem drugiej kadencji, odsunę się i wezmę udział w płynnym procesie przejściowym – zadeklarował.

- Nie mogę doczekać się nadchodzącej inauguracji i kibicowania mojemu następcy. Będzie cieszył się moim wsparciem - dodał Masisi.