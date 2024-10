Jak w roli prezydenta Polski Marek Jakubiak chciałby współpracować z rządem Donalda Tuska? - Myślę, że po tych wyborach dojdzie do wcześniejszych wyborów (parlamentarnych - red.) - odparł. - Pierwszym krokiem będzie wygrana prezydencka. Polacy nie pozwolą na domknięcie systemu, nie pozwolą Donaldowi Tuskowi na domknięcie całości władzy w Polsce - prognozował. Marek Jakubiak ocenił, że dla bezpieczeństwa narodu polskiego prezydentem musi być człowiek silny „tak, żeby Donald Tusk nie miał łatwego życia, bowiem kierunek jego działania dla Rzeczypospolitej jest tragiczny dla nas”.

Wybory prezydenckie 2025. Program Marka Jakubiaka: nowa konstytucja, trójpodział władzy

Jaki program Marek Jakubiak chciałby zrealizować jako prezydent? - Naszą idée fixe jest powołanie konstytuanty. Prezydent powinien wziąć za to odpowiedzialność - powiedział podkreślając, że Polska potrzebuje nowej konstytucji. - Jako kandydat na prezydenta muszę powiedzieć, że okrągły stół nadal istnieje; choć mam złe skojarzenia z tym meblem, to jednak dziś byłby on bardzo potrzebny do wybudowania nowej konstytucji - dodał. Według niego, prezydent powinien odpowiadać za Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz za Ministerstwo Obrony Narodowej, a nie być tylko zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. - A premier powinien zajmować się jedynie Polską - przekonywał. Zastrzegł, że prezydent nie ma kompetencji, żeby wprowadzić postulowane przez niego zmiany ustrojowe. - Natomiast może być inicjatorem takich zmian - stwierdził.

Marek Jakubiak mówił, że teraz premier Donald Tusk i ministrowie jego rządu nie przestrzegają konstytucji. - Konstytucja jest zbiorem tez, które wyrywkowo do własnych celów politycznych się wykorzystuje, a nie jest treścią samą w sobie - ocenił. - Powinniśmy wrócić do trójpodziału władzy i prezydent Rzeczpospolitej musi to zainicjować. Odebrałbym ministerstwom inicjatywę ustawodawczą. Tylko prezydent, posłowie i obywatele mieliby taką inicjatywę. Ministerstwa powinny wykonywać to, co władza ustawodawcza uchwala. Poseł może być jedynie posłem albo do widzenia. Minister nie może być posłem, nie mogą być sekretarze czy podsekretarze stanu - mówił kandydat na prezydenta.