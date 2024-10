Wybory prezydenckie w USA. W nowym sondażu Kamala Harris znów prowadzi. Nieznacznie

Nowy sondaż wskazuje, że w porównaniu z sondażem Reuters/Ipsos sprzed tygodnia różnica między obydwoma kandydatami utrzymuje się na tym samym poziomie. Wskazuje on także, że zarówno demokraci, jak i republikanie, są bardziej entuzjastycznie nastawieni do wyborów, niż deklarowali to w 2020 roku.



W zakończonym w niedzielę trzydniowym badaniu 78 proc. zarejestrowanych wyborców stwierdziło, że są „całkowicie pewni”, że wezmą udział w nadchodzących wyborach. W tej grupie taka odpowiedź wskazało 86 proc. demokratów i 81 proc. republikanów. W 2020 roku odsetek zdecydowanych zagłosować respondentów wynosił 74 proc. - wówczas zdecydowanych było 74 proc. demokratów i 79 proc. republikanów.



Ostatnio – pisze Reuters w omówieniu sondażu - Harris wydaje się czerpać siłę z wyborców uznających ją za lepszą kandydatkę w zakresie polityki zdrowotnej i radzenia sobie z ekstremizmem politycznym. Jako lepszego zarządcę państwową gospodarką ankietowani wskazują jednak Donalda Trumpa.

Wybory prezydenckie w USA. Wysoka przewaga Harris nad Trumpem w kwestii polityki zdrowotnej. W gospodarce wygrywa Trump

Harris wyprzedziła Trumpa o 5 punktów - 43 proc. do 38 proc. - gdy wyborcy zostali poproszeni o wskazanie, kto lepiej radzi sobie z ekstremizmem politycznym i zagrożeniami dla demokracji. Wyprzedziła także Trumpa o 14 punktów w kwestii polityki opieki zdrowotnej. W obu kwestiach przewaga Harris nad Trumpem pozostała w dużej mierze niezmieniona w porównaniu z sondażem Reuters/Ipsos z 20-23 września.