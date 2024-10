Marek Migalski: Młodzi, głupcze! Nie kobiety

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Czego Polacy oczekują od rządu? Jeden postulat łączy wyborców koalicji i opozycji Po roku od wyborów parlamentarnych, które dały większość obecnej koalicji, odsetek zadowolonych z działań rządu jest nieco większy niż niezadowolonych - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”.

Jaki jest zatem roczny bilans działalności rządu we wskazanych kwestiach? Bardziej niż mizerny. Młodzi mogli oglądać, jak władza kontynuuje budowę CPK, wzmacnia mur na granicy z Białorusią, wprowadza rentę senioralną, zmienia program 500+ na program 800+, rozlicza bezeceństwa PiS, tworzy sejmowe komisje, ale jeśli chodzi o sprawy dla nich ważne, to działo się mniej, niż mogli sobie obiecywać. Zamiast tego mogli zobaczyć rozsiadanie się ludzi nowej władzy w spółkach Skarbu Państwa, przejmowanie wszystkich urzędów publicznych przez polityków koalicji, „wojnę na górze” między nową władzą a pisowskimi „wyklętymi”, którzy w instytucjonalnych okopach stworzonych przez poprzedni rząd dzielnie bronią się przed ludźmi „reżimu Tuska”. Można zapytać: a co ich to wszystko obchodzi? Co oni mają z przejścia PiS do opozycji?

O kogo powinien zadbać Donald Tusk?

Co ciekawe – Kaczyński dostrzegł siłę młodych i wydaje się, że obecne zmiany w PiS są ukłonem w ich stronę. Trochę to wszystko parciane, ale widać, że lider opozycji zrozumiał, iż przegrał przez młodych i że bez przekonania do siebie choćby części z nich nie ma szans na powrót do władzy. Stąd obecna zmiana w PiS, którą można byłoby streścić jednym hasłem: „To idzie młodość”. Kaczyński wielokrotnie pokazywał, że potrafi całkowicie zmienić program i profil swojej formacji, jeśli tylko ma nadzieję, że przyniesie mu to sondażowe frukta.

Morał z tego płynie następujący: jeśli Tusk chce po 2027 roku zachować władzę, musi rozpoznać i zaspokoić pragnienia tych, którzy przed 12 miesiącami uczynili go premierem. I nie są to kobiety, lecz młodzi wyborcy. To oni stali do trzeciej nad ranem przed lokalami wyborczymi i to oni już za trzy lata mogą się przed nimi nie pojawić. Chodzi oczywiście nie o wszystkich młodych, lecz o młodych z liberalno-lewicową orientacją. To o nich powinien zadbać, a nie o Silnych Razem czy inne grupy żelaznego elektoratu, które poprą go bez względu na to, jak będzie rządził (byleby jedynie „dojeżdżał” PiS). Jeśli młodzi zwolennicy obecnego rządu będą nadal traktowani tak jak do tej pory, „zagłosują nogami” i po prostu nie pojawią się w lokalach wyborczych. Premier powinien więc nad swoim łóżkiem powiesić hasło: „Młodzi, głupcze!”. I stosować się do niego.

Autor jest politologiem, prof. UŚ