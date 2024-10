Nowy sondaż prezydencki dla "Rzeczpospolitej". Jest jeden faworyt w rywalizacji o Pałac Prezydencki

Niemrawe podsumowania i obchody rocznicy wyborów 15 października już za nami. Co przed nami? Poza kolejnymi sporami w rządzie i koalicji m.in. o strategię migracyjną najważniejszym dziś tematem polskiej polityki są przygotowania do kampanii prezydenckiej. Pierwszy prezydencki sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” w tym sezonie zapowiada potencjalny kształt przyszłorocznej rywalizacji o Pałac Prezydencki.



Reklama

Zapowiedź rekordowej frekwencji?

Gdyby pierwsza tura wyborów odbywała się w minioną niedzielę, do lokali wyborczych poszłoby aż 87,6 proc. respondentów – przy czym tylko 8,8 proc. z nich wyraziło pewną niepewność. „Zdecydowanie” chce głosować 78,5 proc. badanych. Gdyby taka frekwencja rzeczywiście była w przyszłorocznych wyborach, byłaby ona najwyższą w historii elekcji prezydenckich – najwyższa w pierwszej turze była dotychczas w roku 1995, gdy do urn poszło 64,7 proc. uprawnionych do głosowania. Byłaby też wyższa od najwyższej frekwencji wyborów w Polsce – 74,38 proc. Polaków wzięło udział w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych.





Paweł Krupecki

Trzaskowski kontra Nawrocki

Pierwsze starcie wygrałby prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, na którego głos oddałoby 34,2 proc. badanych. Aktualnie to najbardziej prawdopodobny kandydat Koalicji Obywatelskiej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do jego przedstawienia może dojść już na początku grudnia tego roku.