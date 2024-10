Prof. Rafał Chwedoruk: Paulina Matysiak nie będzie polską Sahrą Wagenknecht

Rzeczpospolita: Posłanka Paulina Matysiak – zawieszona zarówno w prawach członka klubu Nowej Lewicy, jak i w prawach członka partii – w ubiegłym tygodniu przyznała, że „nie wyklucza” startu w wyborach prezydenckich. Czy jej start w wyborach ma sens?

Prof. Rafał Chwedoruk: Z perspektywy węższej polityki nie ma to większego sensu i znaczenia. Polskie podziały socjopolityczne są bardzo utrwalone. Różne osie podziałów – ekonomiczna, kulturowa czy przestrzenna, czyli centrum-peryferie – nałożyły się na siebie w ciągu ostatnich dwóch dekad. Wysoka frekwencja pokazuje, że one realnie odzwierciedlają to, co dzieje się w życiu społecznym, a to jest dużo głębsze od podziałów międzypartyjnych. Ktoś, kto chciałby iść wbrew temu, nie ma żadnych szans – nie tylko na zwycięstwo w wyborach, ale i na osiągnięcie rezultatu, który miałby jakiekolwiek znaczenie. Był na to czas wtedy, kiedy system partyjny w Polsce się dopiero kształtował, mniej więcej między rokiem 2004 a 2015. Po tym czasie tego typu próba pójścia w poprzek podziałów – bo jak rozumiem to miałoby być sednem takiej kandydatury – nie ma większego znaczenia. Polska to nie Słowacja, gdzie podziały socjopolityczne idą wedle zupełnie innych osi i tradycyjna lewica współpracuje z bardziej narodowo-konserwatywną prawicą, a konserwatywna prawica współpracuje z liberałami. U nas rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Dla pani Matysiak nie jest to dobra wiadomość.

Kandydatura pani posłanki Matysiak byłaby także kandydaturą w społecznej próżni. Dychotomia powoduje, że na jednym biegunie gromadzą się głównie mieszkańcy mniejszych miejscowości o bardziej egalitarnych poglądach na kwestie społeczne oraz gospodarcze i neutralni bądź konserwatywni światopoglądowo, a na drugim biegunie nadal znajdują się przede wszystkim mieszkańcy miast – szczególnie dużych – o poglądach z reguły liberalnych światopoglądowo i liberalnych – albo niedookreślonych – w kwestiach ekonomicznych. Jeśli teraz paradoksalnie spojrzymy na doświadczenie samej pani poseł, to warto zwrócić uwagę, że ona w ostatnich wyborach posłanką została ledwo ledwo. Kandydując – z okręgu nazywanego często sieradzkim – została posłanką z relatywnie niskim wynikiem listy lewicy tamże. Ale – co najciekawsze w tym wszystkim – najlepsze wyniki osiągała lista Lewicy – a więc i pani poseł – w najbardziej zurbanizowanych miejscach. Najlepszy wynik odnotowano w Pabianicach, które są de iure miastem, ale de facto niemalże dzielnicą Łodzi. Analogicznie było w Zgierzu. Dobry wynik procentowo dotyczył też jej rodzinnego Kutna, także Sieradza, jednym wyjątkiem była Zduńska Wola, ale to miasto zawsze wykazywało tendencję bardzo niskiego poparcia dla Lewicy. Pozostałe obszary – o słabszym poziomie urbanizacji – które są odleglejsze od aglomeracji, cechowało bardzo niskie poparcie dla Lewicy. To najlepiej obrazuje brak miejsca w życiu społecznym dla takiej kandydatury. Ale z perspektywy pani poseł start przeciwko koalicji rządzącej i samej Lewicy może w przyszłości owocować jakimiś ofertami z prawicy, vide pani posłanka Pawłowska.

Posłanka Matysiak niebawem zostanie wyrzucona z klubu parlamentarnego Lewicy? Jeśli tak, to dlaczego jeszcze się to nie stało i jest to przedłużane?