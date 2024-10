PiS coraz bliżej wyboru Nawrockiego, obrady rządu coraz bardziej na żywo

PiS jest coraz bliżej decyzji prezydenckiej. W grze są praktycznie cztery dobrze znane nazwiska. To Karol Nawrocki, Tobiasz Bocheński, Zbigniew Bogucki, Marcin Przydacz.

- Aktualnie najbliższy nominacji jest szef IPN dr Karol Nawrocki. PiS najpewniej ogłosi decyzję tak, jak 10 lat temu ogłosiło start Andrzeja Dudy, czyli 11 listopada w Krakowie - mówił Michał Kolanko.

Tematem była też sytuacja w koalicji rządzącej dotycząca wyborów prezydenckich na tle sondażu "Rzeczpospolitej", w którym faworytem jest Rafał Trzaskowski. - Radosław Sikorski na pewno nie zrezygnował ze swoich ambicji - mówił Kolanko. Szułdrzyński zwrócił uwagę, że w Platformie niektórzy uważają, że nagłośnienie zwarcia, do którego doszło między szefem polskiego MSZ a Wołodymyrem Zełenskim w sprawie Wołynia było elementem budowania pozycji politycznej przez Radosława Sikorskiego. On wie, podkreślał Szułdrzyński, że choć Trzaskowski jest dziś liderem sondaży, to nie ma wizerunku polityka, który byłby ojcem narodu w czasie wojny. Co zresztą kiedyś Sikorski publicznie Trzaskowskiemu wytknął.

Co dalej z Pauliną Matysiak?

Tematem była też wojna o alkotubki. Donald Tusk we wtorek - w trakcie transmitowanego na żywo początku posiedzenia rządu - kazał ministrowi Czesławowi Siekierskiemu rozwiązać problem. A debata o tubkach z alkoholem wpisuje się w ogólną dyskusję o spożyciu alkoholu w Polsce.