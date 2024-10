Senatorka Lewicy Anna Górska: Alkotubki mogą wprowadzić w Polsce uczciwą politykę alkoholową

- Dowiedzieliśmy się, że jedyną osobą, która poniosła konsekwencje za to, ze ta sytuacja miała miejsce, był dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, pan dr Piotr Jabłoński. Całe środowisko lekarskie otworzyło oczy ze zdumienia, bo pan Jabłoński jest jedną z osób, która ma naprawdę ogromne zasługi na polu walki z rosnącym alkoholizmem w Polsce - powiedziała Górska. - On poniósł za to konsekwencje i chciałam dowiedzieć się dlaczego. Poprosiłam o udostępnienie mi dokumentacji, bo mam nieodparte wrażenie, że – jak to często w takich przypadkach bywa – ktoś inny zawinił, a ktoś inny ponosi konsekwencje - zaznaczyła senatorka.

Czytaj więcej Zdrowie Afera z alkotubkami. Ministerstwo Zdrowia: jest pierwsza dymisja Minister zdrowia Izabela Leszczyna przyjęła dziś rezygnację Piotra Jabłońskiego – dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) i odwołała go z zajmowanego stanowiska - przekazał na platformie X resort zdrowia. Dymisja ma związek ze sprawą tzw. alkotubek.

Górska: Alkotubki? Na rynek został wypuszczony produkt kompletnie absurdalny. To szczyt

- Były jakieś próby zmiany przepisów w poprzedniej kadencji, ale to nie wyeliminowało małpek. To po prostu sprawiło, że opakowania ze 100 ml robiły się chyba 90 ml. Nieznacznie się to zmieniło - zauważyła Górska, mówiąc o problemie alkoholizmu w Polsce. - To, co mnie najbardziej cieszy w tej sprawie, to jest to, że na rynek został wypuszczony produkt tak kompletnie absurdalny, że zrobiło się wokół tego społeczne poruszenie. Ilość komentarzy zwracających uwagę na to, że to jest szczyt, jest bardzo duża. To najbardziej pozytywny aspekt dotyczący sprawy - dodał. - W końcu otworzyło się okno do tego, żeby wprowadzić w Polsce uczciwą politykę alkoholową. Dziś ten rynek to jest wolna amerykanka – alkohol jest sprzedawany praktycznie wszędzie i jest bardzo tani. Można go kupić o każdej porze dnia i nocy, na każdym roku - podkreśliła senatorka Lewicy.