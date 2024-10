Nie będzie listu żelaznego. Były prezes RARS zostaje w areszcie

Były prezes RARS nie zgadza się na ekstradycję

List żelazny dla Michała K. był dla niego jedyną szansą na wyjście z brytyjskiego aresztu. W to miejsce może zostać zastosowane poręczenie majątkowe, które K. chciał wpłacić już w Wielkiej Brytanii (200 tys. funtów, czyli ponad milion złotych – sądy dwóch instancji odrzuciły wniosek). Sytuacja K. jest trudna. Jak pisała „GW”, wśród przyjaciół i znajomych Michała K. krąży wiadomość z prośbą o pomoc.

Pomoc prawna w Wielkiej Brytanii jest niezwykle kosztowna. „Informacji towarzyszy numer konta, na które można wpłacać na »koszty związane z toczącym się postępowaniem«, i pouczenie, że darowizna do kwoty 5733 zł od osoby w ciągu pięciu lat jest zwolniona z podatku od spadku i darowizn i nie trzeba jej zgłaszać w urzędzie skarbowym”. On sam nie zgodził się na ekstradycję. Prokuratura nie chce się zgodzić na list żelazny, bo – jak słyszymy nieoficjalnie – „musi zabezpieczyć postępowanie przez mataczeniem”. List żelazny gwarantuje, że podejrzany przez całe śledztwo odpowiada z wolnej stopy.

Jakie zarzuty prokuratura chce postawić Michałowi K.?

W środę, 2 października inny wydział, inny sędzia (Tomasz Grochowicz) tego samego Sądu Okręgowego w Warszawie będzie rozpatrywał wniosek o list żelazny dla Pawła Szopy – to biznesmen, którego spółka dostawała zlecenia z RARS. To drugi podejrzany do tego samego śledztwa. Obaj mieli być na początku sierpnia zatrzymani i usłyszeć zarzuty – jednak wtedy nie było ich już w kraju. Zdaniem prokuratury obaj uciekli i się ukrywają. Według ich obrońców Michał K. wyjechał do Londynu za pracą, a Paweł Szopa zdecydował się nie wracać z wakacji po tym, jak „zrobiono na niego nagonkę w mediach”. Tutaj również, jak ujawniła w poniedziałek „Rz”, prokuratura sprzeciwia się objęciu go listem żelaznym. On sam ukrywa się z rodziną w Ameryce Południowej, gdzie tylko Meksyk dokonuje ekstradycji obywatela innego państwa.

Obydwu podejrzanym prokuratura chce postawić zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Spółka Pawła Szopy Red is Bad otrzymała kontrakt z RARS na dostarczenie do Ukrainy agregatów prądotwórczych. Według prokuratury cena była zawyżona.

Michał K. czeka na ekstradycję do Polski, a Paweł Szopa jest ścigany międzynarodowym listem gończym.