Rafał Trzaskowski o swoim starcie w wyborach prezydenckich: Prawdopodobny scenariusz

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział w „Faktach po Faktach” w TVN24, że decyzja o kandydacie Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zapadnie prawdopodobnie pod koniec roku. Dopiero wtedy wskazany kandydat rozpocznie kampanię wyborczą.



Pytany, czy to on będzie tym kandydatem, Trzaskowski odparł, że „jest to prawdopodobny scenariusz”, choć, podkreślił, ma mnóstwo zadań do wykonania jako prezydent stolicy.

- Będzie decyzja, będzie kandydatka lub kandydat i zaczniemy kampanię - mówił Trzaskowski. - W momencie kiedy będzie decyzja, wtedy oczywiście wszyscy się skupimy, niezależnie od tego, kto to będzie, nad tym, żeby wspierać naszego kandydata.

Wybory prezydenckie w Polsce. Czy koalicja 15 października powinna wystawić wspólnego kandydata?

Pytany o wspólnego kandydata rządzącej koalicji, Trzaskowski stwierdził, że w tej sprawie będą prowadzone rozmowy wśród partyjnych liderów i koalicyjnych ugrupowań.