SPD zdobyła 31,2 proc. głosów, a AfD 29,9 proc. - podawały szacunkowe dane niemieckie media, podkreślając, że rywalizacja w wyborach do brandenburskiego landtagu była wyrównana.

Jeżeli te rezultaty się potwierdzą, to słuszną okaże się taktyka, którą zastosował popularny premier landu, polityk SPD Dietmar Woidke.

Brandenburski premier Dietmar Woidke z SPD, groził, że jeżeli AfD wygra z jego partią, to on odejdzie

Gdy sondaże pokazywały, że AfD może wygrać wybory (a tak było we wszystkich ostatnich sondażach), zasugerował, że walka toczy toczy się o to, czy on pozostanie na stanowisku szefa brandenburskiego rządu.

Kto chce, by on nadal rządził i by zwycięstwa w tym wschodnim landzie nie odniosła AfD, niech głosuje na SPD, choć tej partii nie musi popierać - podkreślał.