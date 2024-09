W niedzielę wybory w Brandenburgii. To dobre miejsce dla radykałów. Na Tik Toku króluje AfD

- 70 procent politycznych treści na niemieckojęzycznym Tik Toku pochodzi od AfD i jej sympatyków. Tradycyjnie partie nie odgrywają tam żadnej roli, na drugim miejscu jest BSW - mówi Roland Verwiebe.

Czy głoszone przez AfD hasło „reemigracji” to zapowiedź czystki etnicznej, wygania milionów ludzi?

W Brandenburgii AfD jest szczególnie ekstremistyczna. To w stolicy landu, Poczdamie, odbyło się pod koniec zeszłego roku spotkanie prawicowych radykałów, nie tylko z AfD, na którym omawiano sprawę „reemigracji”, w tym, jak opisał to parę miesięcy później jeden z portali śledczych, wydalania „nieintegrujących się” obywateli Niemiec imigranckiego pochodzenia. Przez Niemcy przetoczyły się potem wielkie manifestacje przeciw skrajnej prawicy oraz pojawiły się hasła delegalizacji AfD i pozbawienia prawa kandydowania w wyborach najradykalniejszych liderów AfD.

W kampanii wyborczej brandenburska AfD też posługiwała się hasłem reemigracji. - Ale chodzi wyłącznie o odsyłanie tych, co nie uzyskali azylu i powinni być deportowani. W naszym landzie takich jest 10 tysięcy. To bzdura, że chcemy się pozbyć wszystkich cudzoziemców - mówi „Rzeczpospolitej” Steffen John, poseł AfD do brandenburskiego landtagu.

Jednak część ekspertów podejrzewa, że celem AfD jest przeprowadzenie swoistej czystki etnicznej i że partia ukrywa, co rozumie pod hasłem reemigracji. - Podczas publicznej debaty wyborczej kobieta spytała posłankę AfD do landtagu Lenę Cotré, czy jej pochodzący z Egiptu mąż będzie musiał opuścić Niemcy? Cotré odpowiedziała, że nie wie, bo nie zna jej męża. Co oznacza, że owszem, on także może być poddany reemigracji - mówi „Rzeczpospolitej” prof. Gideon Botsch, szef placówki zajmującej się antysemityzmem i prawicowym ekstremizmem w Centrum Studiów Europejsko-Żydowskich im. Mosesa Mendelssohna w Poczdamie.

- Wcześniej terminu „reemigracja” używano wobec Żydów i innych prześladowanych przez nazizm, którzy po zakończeniu wojny wracali do Niemiec. To szczególnie kontrastuje z politycznym programem wydalania z Niemiec milionów ludzi z powodów etnicznych - dodaje prof. Botsch.