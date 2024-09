Trump szerzy nieufność do systemu wyborczego

Wbrew zapewnieniom przedstawicieli komisji wyborczych w całym kraju, że nie było – jak twierdzą zwolennicy Trumpa – sytuacji, w których np. karty z głosem na republikańskiego kandydata były masowo cięte i palone lub innych świadczących o oszustwach wyborczych, brak zaufania do systemu wyborczego wciąż zbiera żniwo. Zarówno republikanie, jak i demokraci zatrudniają prawników, szykując się na pozwy sądowe w obecnych wyborach.

Tym bardziej że Trump nadal nazywa głosowanie korespondencyjne „podejrzanym”. Na początku września, na swoim portalu społecznościowym napisał, że „znaczna część kart do głosowania korespondencyjnego w Pensylwanii była sfałszowana”. Bez względu na to, czy miał na myśli rok 2020, czy obecny, we wpisie tym szerzył nieprawdę. Cztery lata temu nie stwierdzono fałszerstw w głosowaniu korespondencyjnym, a na początku września karty do głosowania korespondencyjnego nie były jeszcze wydrukowane w tym stanie.

Co trzeci Amerykanin wierzy w spisek demokratów

Od kilku tygodni w Ameryce zwolennicy byłego prezydenta i on sam podsycają dyskusję o nieudokumentowanych imigrantach rzekomo oddających głosy w wyborach prezydenckich. Twierdzą, że demokraci pozwalają im rejestrować się do głosowania z założeniem, że w ten sposób ich kandydaci skorzystają na tym. – Nie mówią po angielsku. Nie wiedzą nawet, w jakim kraju są. Ale ci ludzie [demokraci] starają się ich nakłonić do głosowania. Dlatego pozwalają im przyjeżdżać do naszego kraju – powiedział Trump podczas ubiegłotygodniowej debaty.

Argumenty te powtarza nawet przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. – Jest wiele stanów, gdzie okazuje się, że nieudokumentowani imigranci widnieją w rejestrach wyborców. To wywoła chaos podczas wyborów. Musimy temu przeciwdziałać – powiedział w wywiadzie dla CNN.

Jak podaje NPR, co trzeci Amerykanin w to wierzy. W USA osoby nieposiadające obywatelstwa nie mają prawa do głosowania, oprócz nielicznych wyjątków, gdy mogą głosować w lokalnych wyborach np. do władz szkolnych. Co więcej, strach przed deportacją sprawia, że nieudokumentowani imigranci unikają jak ognia rejestracji w jakichkolwiek agencjach rządowych.