Viktor Orbán straci władzę? Na Węgrzech opozycja dogania Fidesz

Nowy lider opozycji ma tylko obalić Orbána

- To jest taki rycerz, który ma za zadanie zabić smoka. Dotychczasowa opozycja była wyjątkowo nieskuteczna. Wreszcie pojawił się ktoś, kto może obalić reżim. A jak już to zrobi, to w kolejnych wyborach będziemy głosowali na partie, które są nam najbliższe – mówi Gergely.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Magyar wykluczył koalicję z dotychczasowymi ugrupowaniami opozycyjnymi. Pozostawał też bardzo ostrożny w relacjach z Unią. I zapowiedział, że tak jak Orbán, nie będzie wysyłał broni dla Ukrainy. To jest strategia, która ma przeciągnąć na jego stronę część wyborców Fideszu, co jednak do tej pory się nie udało.

18 września Orbán i Magyar będą się ścierać w Parlamencie Europejskim

Lider Tiszy opiera też swój sukces na wyjątkowej pracowitości. Objeżdża cały kraj, jedzie do małych miejscowości, matecznika Orbána. Zapowiada też, że skoncentruje się na wyplenieniu korupcji i przywrócenie rządów prawa. To ma być fundament jego polityki. Jednak do tej pory nie bardzo wiadomo, z jakimi ludźmi miałby to zrobić. - Jest to zasadniczo spektakl jednego aktora - przyznał naszej gazecie.

Premier Węgier Viktor Orbán Attila KISBENEDEK / AFP

18 września dojdzie w Strasburgu do wyjątkowego starcia obu polityków. Choć przewodnictwo Węgier w Unii dobija do połowy, dopiero teraz w europarlamencie, jego założenia przedstawi Orbán. Magyar, którego ugrupowanie dołączyło do Europejskiej Partii Ludowej, już zarezerwował sobie czas na odpowiedź w imieniu największego klubu w Parlamencie Europejskim.