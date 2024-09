„Jak wielu z was oglądałam dziś wieczorem debatę. Jeśli nie zrobiliście tego dotychczas, teraz jest świetny czas, by zapoznać się z poruszanymi kwestiami i stanowiskami, jakie kandydaci przyjmują w tematach, które są dla ciebie najważniejsze. Jako wyborca ​​upewniam się, że oglądam i czytam wszystko, co mogę na temat proponowanej przez nich polityki i planów dla kraju" - napisała piosenkarka po debacie prezydenckiej z udziałem Donalda Trumpa, kandydata Partii Republikańskiej na prezydenta i Kamali Harris, kandydatki Partii Demokratycznej.

Taylor Swift wzywa wyborców do zarejestrowania się. Jest reakcja

Następnie Taylor Swift oświadczyła, że zagłosuje na Kamalę Harris i Tima Walza w wyborach prezydenckich w USA. „Głosuję na Kamalę Harris, ponieważ walczy ona o prawa i sprawy, które – moim zdaniem – potrzebują, wojownika, który będzie o nie walczył. Uważam, że jest ona silną i utalentowaną liderką i wierzę, że możemy osiągnąć znacznie więcej w kraju, jeśli będziemy kierowani przez spokój, a nie przez chaos. Jestem też pokrzepiona (...) jej wyborem kandydata na wiceprezydenta, Toma Walza, który bronił praw LGBTQ+, prawa do in vitro, prawa do decydowania przez kobietę o jej ciele przez dekady” - dodała.

„Chcę też powiedzieć, zwłaszcza tym, którzy zagłosują po raz pierwszy. Pamiętajcie, że aby zagłosować, musicie się zarejestrować. Uważam też, że łatwiej jest zagłosować wcześniej (w przedterminowym głosowaniu – red.)” - dodała. Zamieściła też link do strony, na której można zarejestrować się do udziału w wyborach.