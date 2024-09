Czytaj więcej Polityka Zbigniew Bogucki ujawnia, ile wpłacił na PiS. "Być może wpłacę więcej" To pokazanie naszym wyborcom, którzy wpłacają 10, 20 zł, że musimy dawać przykład - powiedział poseł PiS Zbigniew Bogucki, pytany w Radiu Zet o swą wpłatę na rzecz partii. Odniósł się też do tematu swego ewentualnego startu w wyborach prezydenckich w 2025 r. i mówił, że nie boi się "psów gończych Tuska".

Błaszczak: Wybory prezydenckie? Odbierając finansowanie obniżono szansę PiS, ale wszystko jest w grze

Błaszczak odniósł się do tego, że Prawo i Sprawiedliwość wciąż nie ujawniło, kto będzie kandydatem partii w zbliżających się wyborach prezydenckich. - To będzie ktoś, kto będzie dawał szansę na wygraną w drugiej turze. To będzie bardzo trudne, mamy tego świadomość, dlatego że obniżono szansę, odbierając finansowanie Prawu i Sprawiedliwości - powiedział polityk, zaznaczając, że przy wyłonieniu kandydata dobrze by było przeprowadzić badania. - Będziemy mieli jednak utrudnione zadanie, żeby zamówić kolejne badania, dlatego że nie mamy jak ich sfinansować - przyznał Błaszczak. - Wszystko jest jeszcze w grze. Zastanawiamy się nad kandydatem, który dawałby największą szansę zwycięstwa w drugiej turze. To jest niezmienne - dodał.

Polityk podkreślił również, że graniczną datą dla PiS jest 11 listopada – wówczas najpóźniej partia zamierza przedstawić swojego kandydata na prezydenta.