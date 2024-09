Przyjeżdżający do Władywostoku Anwar Ibrahim potwierdzał „rozwój współpracy z Rosją w przemyśle kosmicznym i zaawansowanych technologii”, nie zważając na wojnę w Ukrainie. Malezja zaś ma dla Kremla nieocenione znaczenie. „Azjatycki kraj wyrósł na duży hub w globalnym łańcuchu dostaw mikroprocesorów” – wskazuje agencja Bloomberg.

Handel wbrew zachodnim sankcjom

Sprzedaż mikroprocesorów do Rosji objęta jest zachodnimi sankcjami. W ślad za putinowskimi inicjatywami dyplomatycznymi po krajach azjatyckich podróżuje unijny „wysłannik ds. sankcji” David O’Sullivan. Przekonuje azjatyckie rządy, że pośredniczenie w sprzedaży zakazanych wyrobów podwójnego przeznaczenia do Rosji (półprzewodników, laserów, łożysk kulkowych czy mikroprocesorów) jest bardzo ryzykowne. – Wietnam i Malezja to moje następne przystanki – twierdzi O’Sullivan w rozmowie z Politico. Przyznaje jednak, że jego wpływy w tym regionie są dość ograniczone.

Ale Malezja nie tylko pośredniczy w przemycie zachodnich mikroprocesorów do Rosji (m.in. wraz z Hongkongiem), ale sama staje się ich ogromnym producentem (20 proc. ich importu do USA pochodzi stąd). Jej własne szerokim strumieniem też płyną do Rosji, wspierając tamtejszy przemysł zbrojeniowy.

– Do początku konfliktu z Ukrainą mikroprocesory z Malezji stanowiły trzecią część rosyjskiego importu. Potem współpraca nie zamarła, a Kuala Lumpur niezbyt to ukrywa – mówi moskiewski publicysta. Wydaje się, że Malezja odważniej niż inne kraje omija sankcje, głównie amerykańskie. Będąc czymś w rodzaju centrum bankowego muzułmańskiego świata zaangażowana jest nie tylko w handel towarami podwójnego przeznaczenia z Rosją, ale i nielegalny import irańskiej ropy naftowej.

Państwo „idealnie neutralne” i rosyjskie doświadczenia

Ale premier Anwar Ibrahim oficjalnie przedstawia swój kraj jako „idealne neutralne państwo”, które nie chce angażować się po żadnej ze stron w handlowych wojnach.