Uniemożliwia on polskim złodziejom przepychania przez most ukradzionych aut. Aż dziw, że im się to udawało, jest wąski. - Ostatni był trabant, to cenny w Niemczech samochód – dodaje Göttsberger, który w 2019 roku napisał w grupie społecznościowej, że ten głaz to ledwie kamyczek na drodze walki z przestępczością graniczną.

W pogranicznej Leubie do kradzieży, nie tylko samochodów, „dochodziło niemal codziennie”

Mostek pozwala Niemcom dotrzeć do stacji kolejowej, po której jeżdżą tylko niemieckie pociągi, na trasie Görlitz - Zittau. Ale jest na terytorium Polski i ma trudno do wymówienia nazwę Krzewina Zgorzelecka. Napisy na stacji są tylko po polsku i angielsku - na przykład „Peron/Platform”.

Burmistrz Ostritz Stephanie Rikl zapewnia jednak, że niemieckim użytkownikom to nie przeszkadza. - Wiedzą, że stacja jest w Polsce - mówi „Rzeczpospolitej”.

Rozmawiamy trzy dni przed odbywającymi się 1 września wyborami w Saksonii (i sąsiedniej Turyngii).

Stephanie Riki uważa, że ludzie głosując biorą tu uwagę przestępczość graniczną i to, jak do tematu bezpieczeństwa podchodzą różne partie. „Bezpieczeństwo” to w kampanii kluczowe hasło nie tylko dla skrajnie prawicowej AfD, ale i rządzącej od lat w Saksonii chadeckiej CDU, a nawet socjaldemokratycznej SPD.