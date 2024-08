Do Rosji z kolei wrócił m.in. skazany w Niemczech na dożywocie Wadim Krasikow, agent rosyjskich służb, który w 2019 roku w centrum niemieckiej stolicy zastrzelił byłego czeczeńskiego dowódcę Zelimchana Changoszwilego (był obywatelem Gruzji). Uwolniono Aleksandra Winnika, skazanego w USA za cyberprzestępczość i pranie brudnych pieniędzy (siedział wcześniej w więzieniach w Grecji i Francji). Amerykanie uwolnili też Maksima Marczenkę, zatrzymanego przez FBI w ubiegłym roku i skazanego na trzy lata więzienia za omijanie sankcji i dostawy do Rosji mikroprocesorów.

Dlaczego Władimir Kara-Murza nie podpisał wniosku o ułaskawienie przez Władimira Putina

Kara-Murza został uwolniony po ponad dwóch latach spędzonych w kolonii karnej. Opowiadał, że gdy rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, był namawiany do wyjazdu z Rosji. – Jestem rosyjskim politykiem, moje miejsce jest Rosji – tłumaczył. Jego zdaniem nie mógłby uczciwie namawiać Rosjan do oporu przeciw Putinowi, gdyby sam uciekł. – Zostałem zatrzymany, jak wróciłem do domu po spotkaniu ze znajomymi 11 marca, kilkanaście dni po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny.

Kara-Murza opowiadał również, że o tym, iż zostanie uwolniony, dowiedział się dopiero w ostatniej chwili, gdy znalazł się na pokładzie rosyjskiego samolotu, który zawiózł więźniów do Turcji, gdzie doszło do wymiany. Wcześniej, 23 lipca, w jego maleńkiej celi pojawiło się kilku urzędników z więzienia, zabrali go do gabinetu, gdzie kazano mu podpisać prośbę do Władimira Putina o łaskę. Odmówił, bo w proponowanym mu tekście miał przyznać się do winy. – Poza tym nie uważam Putina za legalnego prezydenta Rosji, ale za dyktatora i uzurpatora – miał powiedzieć urzędnikom więziennym. Kazali mu to napisać i zaprowadzili z powrotem do celi. Pięć dni później obudzili go o 3 nad ranem i kazali mu się spakować w 10 minut. Kara-Murza opowiadał, że był przekonany, że przyszli dokonać egzekucji. – To było niezwykłe uczucie. Spędziłem dwa i pół roku w maleńkiej celi zupełnie sam, a tu znalazłem się między zwykłymi ludźmi, rodzinami. Dopiero wtedy pomyślałem, że jednak to nie będzie egzekucja.

Jak przetransportowano więźniów do Ankary

Przewieziono go do moskiewskiego więzienia Lefortowo, gdzie znów nie powiedziano mu, dlaczego został przeniesiony. Pomyślał, że może wytoczono mu kolejną sprawę, ale nikt go nie przesłuchiwał. – W porównaniu do tego w Omsku, więzienie Lefortowo w Moskwie to było sanatorium – mówił Kara-Murza.

Rano 1 sierpnia w jego celi pojawił się wicedyrektor więzienia i kazał mu zdjąć więzienne ubranie i założyć cywilne. – Miałem podkoszulek, długie kalesony i gumowe klapki – opowiadał polityk.