Sąd odrzucił apelację kara-Murzy

Kara-Murza w swojej apelacji przekonywał, że nie popełnił żadnego przestępstwa i został skazany wyłącznie za korzystanie z prawa do wolności słowa poprzez wyrażanie publicznego sprzeciwu wobec Putina i wojny.



„Cała ta sprawa opiera się na zaprzeczeniu pojęciom prawa, sprawiedliwości i legalności” – stwierdził Kara-Murza w piśmie złożonym w sądzie.

Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej rozpatrzył skargę kasacyjną od wyroku i apelację Władimira Kara-Murzy. Wcześniej posiedzenia były kilkakrotnie przekładane ze względu na to, że kolonia nie przesłała sądowi stanowiska polityka, które przedstawił na piśmie na potrzeby procesu. Posiedzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami i bez udziału samego Kara-Murzy. Polityk odmówił osobistego udziału w procesie w Moskwie. "Sąd nie dopuścił mnie do udziału w rozprawie za pośrednictwem łącza wideo ze względu na obecność w sprawie pewnych tajnych materiałów" - uzasadnił Kara-Murza swoją odmowę.

Władimir Kara-Murza laureatem Nagrody Pulitzera

W ubiegłym tygodniu Władimir Kara-Murza został laureatem Nagrody Pulitzera za komentarze dla „The Washington Post”, które pisze więzienia.



"Odsiaduje 25 lat – to najsurowszy wyrok wydany krytykowi Kremla we współczesnej Rosji. Należy do rosnącej liczby dysydentów przetrzymywanych w coraz trudniejszych warunkach w wyniku represji politycznych prezydenta Władimira Putina" - pisze waszyngtoński dziennik informując o nagrodzie.