Kosiniak-Kamysz zadowolony, że Polską Amunicją pokieruje były poseł PiS i KO

Podczas rozmowy o produkcji amunicji w Polsce minister obrony narodowej mówił, że rządowy program Narodowa Rezerwa Amunicyjna powstał na mocy uchwały poprzedniego rządu w marcu 2023 r. i składał się z dwóch elementów: zakupów amunicji na rzecz Sił Zbrojnych oraz inwestycji w rozwój możliwości produkcyjnych amunicji w Polsce.

Władysław Kosiniak-Kamysz: W Polsce moce produkcyjne amunicji są niewystarczające

- Jeśli chodzi o zakupy, to w jednej części one się dokonały, powstało konsorcjum kierowane przez Polską Grupę Zbrojeniową i Agencja Uzbrojenia jeszcze pod koniec grudnia podpisała duży kontrakt na zakup amunicji - powiedział. - Jeśli chodzi o spółkę - to jest takie połączenie kilku podmiotów, i publicznego, nadzorowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu, i podmiotów prywatnych - Agencja Uzbrojenia z tą spółką nie zawarła żadnego kontaktu do tej pory - oświadczył.

- Naszym zdaniem to jest jeszcze nie ten etap, gdzie ta spółka jest gotowa, choć żałuję, ponieważ w Polsce moce produkcyjne amunicji są niewystarczające i jestem bardzo zainteresowany podpisywaniem umów z podmiotami publicznymi i prywatnymi na rzecz produkcji amunicji w Polsce, na rzecz linii produkcyjnych, na rzecz wszystkiego, co możliwe, żeby zwiększyć zasoby amunicji, w które będą wyposażone Siły Zbrojne – mówił w radiowej Jedynce Kosiniak-Kamysz.

Pytany, czy środki nie trafiły do spółki zbyt wcześnie szef MON odparł, że środki do spółki nie trafiły. - Umowa została podpisana z PGZ, z Polską Amunicją nie została podpisana żadna umowa przez Agencję Uzbrojenia – wyjaśnił. - Myślę że bardziej chodzi o sposób działania ówczesnej władzy wtedy, o moment podejmowania tej decyzji, o to, w jaki sposób powstawała konstrukcja tej spółki (...) i braku efektywności w tym zakresie – kontynuował.