He has over the past week delivered a handful of memorable haymakers against Republicans, though his most notable contribution has been a determination to label the GOP, especially its presidential ticket of Trump and Ohio Sen. JD Vance. Walz has referred to the duo as “weird dudes,” before lighting into their political agenda.

Kiedy odbędą się wybory prezydenckie w USA?

Wybory prezydenckie odbędą się w USA 5 listopada. Harris będzie w nich kandydatem Partii Demokratycznej po tym jak ze starań o reelekcję wycofał się Joe Biden. Biden wycofał się z wyborów, mimo wygrania prawyborów w Partii Demokratycznej po debacie w CNN, w której wyraźnie przegrał z Donaldem Trumpem. Biden wypadł w czasie debaty niekorzystnie — mówił cichym, zachrypniętym głosem, nie patrzył na swojego rywala, niektóre jego wypowiedzi były niespójne i niezrozumiałe. Po debacie w Partii Demokratycznej zaczęto głośno wyrażać wątpliwość co do tego, czy Biden jest w stanie pokonać Trumpa i czy jego stan zdrowia pozwala mu na sprawowanie urzędu prezydenta przez cztery kolejne lata.