„Prokuratura zainfekowana ludźmi Zbigniewa Ziobry”

Jego zdaniem, „prokuratura zainfekowana jest ludźmi Ziobry”. — Jest parę rzeczy symbolicznych. Przesłuchać o. (Tadeusza) Rydzyka! Jak to jest? Wszyscy dostawali jakieś miliony, a tego skorumpowanego, nażartego, grubego, obrzydliwego oligarchę z Torunia nikt nie przesłuchuje! Przesłuchać Rydzyka, zarzuty mu postawić! Tego (Adama) Glapińskiego wreszcie. Dudę pod Trybunał Stanu, odwołać Przyłębską, ogłosić, że to wszystko jest nieważne — mówił.



— Polska jest zaminowana. Oni pozostawiali w bardzo wielu miejscach swoją agenturę i ci ludzie sabotują wolną Polskę. Mam nadzieję, że wolna Polska się obroni, tych ludzi znajdzie i ukarze. Jeszcze raz wzywam, błagam, proszę: działajcie szybciej i bardziej stanowczo! — nawoływał Niesiołowski.

Zapowiedź likwidacji IPN? „Obsługuje narrację PiS”

Pytany o zapowiedzi likwidacji IPN, Stefan Niesiołowski odpowiedział, że w działalności instytutu „nie widzi żadnego pożytku”. — Można przekazać to wszystko do Polskiej Akademii Nauk. Nie ma już żadnych przestępców komunistycznych, których trzeba sądzić. Oni wszyscy albo umarli ze starości, albo te winy są minimalne. Natomiast widzę dużo szkód. Znalazła tam sobie miejsce i znakomite pieniądze z budżetu państwa, z moich pieniędzy też, grupa PiS-owskich pachołków. Jest dużo PiS-owskiej narracji, że największym współczesnym Polakiem był Lech Kaczyński, że Polska była niszczona przez cały czas przez jakąś agenturę, że porozumienia Okrągłego Stołu były zdradą. To w dużym stopniu obsługuje tę narrację - stwierdził Niesiołowski.

„Zlikwidować pomniki smoleńskie. Wszystkie”

Jak powiedział, „trzeba usunąć koszmarny pomnik w Warszawie, to trzeba wszystko robić równolegle”. Dopytywany o to, czy chodzi mu o Pomnik Smoleński z Placu Piłsudskiego, Niesiołowski odpowiedział, że on „niczemu nie służy”. — Przecież to kłamstwo. Nie było żadnego zamachu smoleńskiego — powiedział gość Jacka Nizinkiewicza.

W odpowiedzi na pytanie, czy chodzi mu również o inne pomniki Lecha Kaczyńskiego, Stefan Niesiołowski odpowiedział, że tak należałoby zrobić. — Oczywiście, wszystkie! Jeszcze co do Wawelu to bym się zastanowił — stwierdził i wyjaśnił, że choć od początku był przeciwny, by ciała Lecha i Marii Kaczyńskich składać na Wawelu, to jest to „delikatne miejsce”. Mówiąc o Lechu Kaczyńskim, Niesiołowski stwierdził, ze „niczego dobrego — czy prawie niczego — ten człowiek dla Polski nie zrobił, a zrobił wiele zła”.