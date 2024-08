Senat nie chce być gorszy niż Sejm. Też żąda rekordowych pieniędzy na 2025 rok

Uważamy, że należy zwiększyć budżet na Polonię, bo potrzeby naszych rodaków za granicą są coraz większe. Robert Tyszkiewicz

Niedługo po wygranych wyborach przez opozycję informowaliśmy, że środki na rzecz Polonii mogą wrócić do Senatu. I rzeczywiście, w budżecie na 2024 rok izba refleksji wywalczyła na ten cel 10 mln zł. Teraz mają one wzrosnąć o 75 mln do kwoty 85 mln zł.

Większy budżet Kancelarii Senatu oznacza, że środki na rzecz Polonii może stracić któraś z instytucji rządowych

– Uważamy, że należy zwiększyć budżet na Polonię, bo potrzeby naszych rodaków za granicą są coraz większe. Rośnie nam wielotysięczne młode pokolenie, dla którego musimy przeznaczyć nowe działania, dotyczące edukacji, integracji i łączność z krajem. Pokazał to tegoroczny konkurs w Senacie, w ramach którego wpłynęły wnioski na ponad 64 mln zł, choć dysponowaliśmy kwotą 10 mln. To pokazuje skalę zainteresowania – mówi Robert Tyszkiewicz, senacki koordynator do spraw Polonii i Polaków za granicą.

Obecnie łączny budżet polonijny wynosi ponad 600 mln zł i jest w dyspozycji wielu instytucji, nie tylko MSZ, ale też m.in. resortów edukacji, nauki, kultury, sportu, IPN oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Czy zwiększenie środków w Senacie oznacza, że ktoś inny straci? Nieoficjalnie wiadomo, że jest to prawdopodobne, bo Senat podczas planowania budżetu konsultował się z Ministerstwem Finansów.