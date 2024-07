Roman Giertych o sygnaliście: Powiedział prawdę, więc jest na wakacjach, a nie w areszcie

W 2025 r. Rosja planuje zwiększyć dostawy gazu do Chin rurociągiem Siła Syberii do 38 mld m sześc. – poinformował rosyjski wiceminister energetyki Siergiej Moczalnikow. To oznaczałoby pełne wykorzystanie mocy gazociągu. Wciąż nie wiadomo jednak, czy powstanie druga nitka. Chińczycy stawiają Rosjanom trudne warunki, wygląda na to, że niespecjalnie zależy im na projekcie. Tymczasem Gazprom boryka się z dużymi problemami finansowymi.