Precedensowe orzeczenie niemieckiego sądu. Willkommenskultur po nowemu

Tak już się dzieje nie tylko w środowiskach antyimigranckich, jak skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) czy radykalnie lewicowe ugrupowanie Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW). Za drastycznym ograniczeniem imigracji opowiada się też CDU/CSU. Głosy takie słychać także z obozu rządowego, gdzie powstają plany zwiększenia liczby deportacji osób, które nie mają w Niemczech szans na otrzymanie azylu czy statusu uchodźcy. Mowa jest także o deportacji takich osób do Afganistanu, mimo występujących tam drastycznych naruszeń prawa człowieka pod rządami Talibów.

Niemiecki MSZ ma całkowicie odmienne zdanie niż sąd w Münster

Ocena sytuacji politycznej w Syrii dokonana przez sąd w Münster jest całkowicie sprzeczna z opinią niemieckiego MSZ, które jeszcze w lutym tego roku ostrzegało, że w Syrii mają miejsce „systematyczne prześladowania” grup opozycyjnych oraz innych dysydentów. Na porządku dziennym są nadal „zaginięcia” ludzi. Wielu z 100 tys. „zaginionych” zapewne nie żyje.

Nie przekonuje to wielu niemieckich polityków rozważających możliwość deportacji pewnej kategorii imigrantów z Syrii czy Afganistanu do ich krajów. To z tych dwu krajów plus Turcja pochodziło w pierwszych trzech miesiącach tego roku trzy piąte wszystkich imigrantów starających się w Niemczech o azyl.

W 2023 r. imigranci złożyli w RFN prawie 330 tys. wniosków azylowych, co stanowiło jedną trzecią wszystkich wniosków tego rodzaju w całej UE. Stąd propozycje ograniczenia atrakcyjności RFN dla przybyszów z całego świata.

Bawarska CSU postuluje nawet zmniejszenie świadczeń dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Wiele gmin wprowadza obowiązek pracy dla azylantów polegający na utrzymywaniu w czystości miejsc ich zakwaterowania. Tym, którzy odmawiają, grozi zmniejszenie świadczenia o 180 euro miesięcznie.