I przeciwnie: aż 94 proc. wyborców koalicji rządzącej uznaje Małopolskę za symptom słabości prezesa PiS. – Po pierwsze, gdyby szukać po tym całym zamieszaniu wniosków, to można powiedzieć, że dziś wszystko zostaje tak, jak było. To, że zwolennicy bloku rządzącego chcieliby widzieć w sytuacji klęskę Kaczyńskiego, nie dziwi. Tak samo, jak nie dziwi to, że wyborcy prawicy nie widzą raczej w tym słabości Kaczyńskiego. Wygląda na to, że jeśli coś się wydarzyło politycznie, to przede wszystkim fakt, że PiS poniosło zdecydowaną wizerunkową klęskę, a opozycji w sejmiku zabrakło refleksu, by przejąć najpierw inicjatywę, a później władzę - komentuje dla „Rzeczpospolitej” Tomasz Urynowicz, w ubiegłej kadencji wicemarszałek województwa małopolskiego, teraz w stowarzyszeniu 1.Kraków.

Jakie wyzwania stoją teraz przed PiS?

Wybór marszałka dokonany w ubiegłym tygodniu zakończył najbardziej politycznie widowiskowy etap kryzysu. Z naszych rozmów wynika, że w tym tygodniu na Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie mieści się siedziba PiS, ma dojść do kilku tur rozmów z udziałem zarówno nowych władz województwa, jak i władz partii w regionie (prezesem zarządu województwa jest Kmita, niedoszły marszałek). Smółka ma bardzo pewną pozycję w sejmiku – do jego odwołania potrzeba bowiem aż 24 radnych.

Czytaj więcej Polityka Marszałek Małopolski wybrany przy szóstym podejściu. Przemysław Czarnek: Tak miało być. Wielki sukces - Żaden z radnych Prawa i Sprawiedliwości ani w Małopolsce, ani na Lubelszczyźnie, ani na Podkarpaciu nie wszedł do sejmiku dlatego, że jest to wynik jego osobistych i indywidualnych zdolności i poparcia w społeczeństwie, tylko dlatego, że miał zaszczyt i honor startować z list Prawa i Sprawiedliwości - powiedział były minister edukacji Przemysław Czarnek, komentując bunt części radnych PiS sejmiku małopolskiego.

Co dalej? Politycy PiS w ostatnich dniach i tygodniach muszą mierzyć się z pytaniami o nowy projekt Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który zakłada nową partię polityczną o profilu centroprawicowym. – Autorytet Jarosława Kaczyńskiego jest bardzo duży w partii. To, że są takie osoby jak Jan Krzysztof Ardanowski, który ma inne zdanie, to tylko potwierdza, że PiS jest partią demokratyczną – mówił we wtorek w Radiu ZET Jacek Sasin, były wicepremier i minister aktywów państwowych. Ardanowski wielokrotnie w ostatnich tygodniach i miesiącach deklarował, że czas prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako lidera PiS się kończy. Z naszych rozmów w kuluarach wynika, że politycy z samego rdzenia PiS w tej chwili nie traktują deklaracji Ardanowskiego jako poważnego zagrożenia dla spoistości samej partii, a co najwyżej jako kłopot wizerunkowy.

PiS poza bieżącą polityką skoncentrowane jest obecnie na wstępnych przygotowania do wyborów prezydenckich. Oraz na oczekiwaniu na moment słabości obozu rządzącego. – Czekamy na chwilę, gdy wyborcy ostatecznie przekonają się, że rząd Tuska w porównaniu z poprzednim nie ma sprawczości, zwłaszcza we wsparciu dla zwykłych ludzi – mówi nam jeden z ważnych polityków PiS.