Czytaj więcej Polityka Współpracownik prezydenta Dudy odchodzi z PiS. "Warto być przyzwoitym" Dwaj radni sejmiku województwa małopolskiego poinformowali, że rezygnują z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Wśród nich jest zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik.

Na uwagę, że Kaczyński „upierał się” przy kandydaturze Kmity, Sasin odparł, że "to nie chodziło o upieranie się nad konkretną osobą, bo, jak widać, w pewnym momencie ta kandydatura została decyzją Jarosława Kaczyńskiego zmieniona". - Ta sytuacja nie powinna mieć miejsca, Jest w statucie PiS, że kandydata na marszałka wskazuje kierownictwo partii. Jak ktoś jest w PIS powinien mieć tego świadomość, szanować zasady, które są, na które się umawialiśmy. Przynależność do partii nie jest przymusowa - zaznaczył.



Następnie Sasin przekonywał, że "jest czas w tej chwili, żeby się konsolidować, a nie dzielić". - Atakowane są interesy Polski dzisiaj, wyprzedawane są interesy Polski - mówił przywołując w tym kontekście wizytę kanclerza Niemiec Olafa Scholza w Polsce i polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. - (Donald) Tusk sprzedał wyraźnie sprawę reparacji, powiedział,że nie jest zainteresowany - stwierdził.



- Wszyscy widzieliśmy tę służalczość, te umizgi wobec kanclerza Scholza, dbanie o to, by nie powiedzieć niczego co się może drugiej stronie nie spodobać. To jest coś czemu trzeba się przeciwstawiać - dodał Sasin.



- Nie rozmawiamy o podwyżkach cen, o łamaniu praworządności. Jest o czym rozmawiać, bo ta ekipa jest niezwykle sprawna w łamaniu praworządności — mówił też w dalszej części rozmowy.



Na pytanie o kryzys przywództwa w PiS Sasin odparł, że "nie ma kryzysu przywództwa, pozostajemy zjednoczeni".