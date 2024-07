Mimo zwycięstwa lewicy w wyborach nie jest pewne, czy to właśnie Nowy Front Ludowy sformuje nowy rząd. Jak zauważa Reuters semiprezydencki system polityczny V Republiki został stworzony tak, by zapewniać większość formacji prezydenckiej — we Francji rzadko dochodzi do formowania się koalicji, jak ma to miejsce np. w systemach parlamentarno-gabinetowych w Niemczech czy w Polsce.



Francja: Skrajna lewica nie chce współpracować z liberałami, liberałowie nie chcą współpracować ze skrajną lewicą

Po ogłoszeniu wyników wyborów Jean-Luc Mélenchon, lider Francji Niepokornej, skrajnie lewicowego ugrupowania będącego największą siłą w Nowym Froncie Ludowym wykluczył możliwość stworzenia szerszej koalicji z partiami nielewicowymi i stwierdził, iż Emmanuel Macron ma obowiązek powołać rząd lewicowej koalicji.



Czytaj więcej Komentarze Pyrrusowe zwycięstwo Macrona. Musi się przeprosić z Melenchonem Siedem lat temu prezydent zdradził Partię Socjalistyczną swojego promotora Francois Hollande’a, aby wdrażać liberalne reformy gospodarcze. Teraz będzie musiał paktować ze znacznie bardziej radykalną wersją lewicy.

Tymczasem szef Odrodzenia, Stephane Sejourne oświadczył, że jego formacja jest gotowa do współpracy z mainstreamowymi partiami, ale wykluczył możliwość porozumienia z Francją Niepokorną Mélenchona. Były premier, Edouard Philippe, również wykluczył możliwość współpracy ze skrajną lewicą.



Konstytucja daje Macronowi wyłączne uprawnienie do wskazania kandydata na premiera

Macron oświadczył, że poczeka na ukonstytuowanie się nowego parlamentu, zanim podejmie decyzję o tym komu powierzy misję tworzenia rządu.