Do godziny 17 wydano 59,7 proc. kart do głosowania i był to najwyższy wynik od wyborów w 1981 roku. Dla porównania w 2022 roku do godziny 17 głosowało 38,1 proc. osób. Sondażownie Harris Interactive i Ipsos szacowały, że w II turze weźmie udział około 67 proc. wyborców, co byłoby najwyższym wynikiem od 1997 roku.

Wybory we Francji. Wyniki exit poll

rp.pl

Opublikowany przez Ipsos o godzinie 20 wyniki exit poll wskazują, że skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe uzyskało od 115 do 150 mandatów, Nowy Front od 172 do 192 mandatów, a Razem dla Republiki od 150 do 170 mandatów.

Na zwycięstwo lewicy wskazuje również ośrodek badania opinii publicznej Ifop.