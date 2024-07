Dla Węgrów kluczowe jest utrzymanie bliskich relacji z Austrią. Odpowiedziało tak 41 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach są Niemcy i Stany Zjednoczone.

Jednocześnie ponad połowa Węgrów (51 proc.) uważa, że Ukraina jest dla kraju największym zagrożeniem. Na drugim miejscu znalazła się Rosja (46 proc.), a dalej Chiny (34 proc.) i USA (34 proc.). W 2023 roku najczęściej wskazywanym krajem była Rosja.

Czytaj więcej Polityka Putin i Orbán zapewniają o chęci współpracy. „Dobrze się znają i ufają sobie” Odstąpienie przez Ukrainę na rzecz Rosji zajętych terytoriów, ograniczenie liczebności ukraińskiej armii i wygaszenie planów przystąpienia do NATO – do takiego planu pokojowego prezydent Rosji Władimir Putin przekonywał premiera Węgier Viktora Orbána.

Pogorszeniu uległ także stosunek Węgrów do uchodźców z Ukrainy. Obecnie zaledwie 17 proc. respondentów czułoby się dobrze, gdyby ukraińscy uchodźcy przenieśli się do ich sąsiedztwa. Co drugi (49 proc.) czułby się z tym źle

Dla 61 proc. Węgrów członkostwo w NATO jest korzystne dla kraju, jednak 50 proc. uważa, że sojusz może wciągnąć w konflikt, z którego Węgry powinny się wycofać.

Jak Węgrzy zareagowaliby, gdyby Rosja zaatakowała kraje bałtyckie?

76 proc. ankietowanych odpowiedziało, że w przypadku ataku Rosji na jeden z krajów bałtyckich, można oczekiwać od Węgier wysłania żołnierzy do obrony swojego sojusznika. Gdyby Rosjanie zdecydowali się na zaatakowanie Węgier, 82 proc. obywateli oczekiwałoby wsparcia ze strony NATO.