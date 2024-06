Przewodniczący Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksander Bastrykin po raz kolejny zaproponował przywrócenie w Rosji kary śmierci.

- Mam ważne pytanie: dlaczego nie zniesiemy moratorium, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę poważnych przestępstw, i nie przywrócimy kary śmierci do naszego ustawodawstwa? - pytał Bastrykin w Petersburgu.

Szef Komitetu Śledczego FR uważa, że konieczne jest rozważenie zniesienia moratorium, ponieważ w niektórych przypadkach wyrok śmierci „jest uzasadniony” i on go popiera. Jako przykład Bastrykin podał atak terrorystyczny na Crocus City Hall pod Moskwą, gdzie zginęły 144 osoby.



Bastrykin narzeka na koszt utrzymania więźniów. „Kolosalny budżet”

Rosyjski polityk zauważa, że „w czasach radzieckich” za zabójstwo dwóch-trzech osób można było wymierzyć karę śmierci, to 15 oskarżonym w sprawie ataku na Crocus City Hall grozi maksymalnie dożywocie.



- Co to znaczy? Trzy posiłki dziennie, dwugodzinne spacery. Mnie nie stać na dwie godziny spaceru, nie mam na to czasu. Czasami nie mam czasu na obiad. Badanie lekarskie, w tym wizyta u dentysty, w celu sprawdzenia, czy bolą go zęby - wyliczał Bastrykin.