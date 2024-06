- Głosowali na to, kto jest najgorszym prezydentem w historii Ameryki, od najlepszego do najgorszego i stwierdzili, że on (Trump) jest najgorszy w całej amerykańskiej historii. To jest fakt — mówił Biden.



W odpowiedzi Trump stwierdził,. że to Biden jest „najgorszym prezydentem”. - Powiedział to o mnie, ponieważ ja to powiedziałem (o nim). Ale (...) jest najgorszym prezydentem w historii naszego kraju — dodał.



Joe Biden broni się przed zarzutami w sprawie wieku i atakuje Donalda Trumpa za problemy z prawem

W czasie debaty pojawił się też temat wieku Joe Bidena, który niepokoi wielu wyborców, w tym wyborców Partii Demokratycznej. Joe Biden jest najstarszym w historii kandydatem na urząd prezydenta USA (ma 81 lat). Biden stwierdził jednak, że jego rywal jest „kilka lat młodszy” (Trump ma 78 lat), ale „o wiele mniej kompetentny”.



- Po pierwsze, przez połowę mojej kariery byłem krytykowany za bycie najmłodszą osobą w polityce... a teraz jestem najstarszy — stwierdził. - Ten facet jest trzy lata młodszy, ale o wiele mniej kompetentny — dodał wskazując na Trumpa. Do wyborców zaapelował, by brali pod uwagę jego osiągnięcia, „to czego dokonał”.



Joe Biden zaatakował Trumpa za jego kłopoty z prawem — były prezydent USA został uznany winnym w sprawie karnej dotyczącej fałszowania dokumentacji biznesowej w związku z wypłatą pieniędzy za milczenie aktorce filmów pornograficznych, Stormy Daniels, z którą miał utrzymywać kontakty intymne. Przeciwko Trumpowi toczą się jeszcze trzy inne postępowania karne — w tym postępowanie ws. próby zmiany wyniku wyborów prezydenckich w stanie Georgia.