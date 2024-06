Rząd Donalda Tuska przykręcił kurek z wydawaniem wiz cudzoziemcom – spadek sięga od 50 do nawet 90 proc. w zależności o rodzaju wizy – wynika z danych MSZ przygotowanych dla „Rzeczpospolitej”.

Reklama

W tym roku Polska wystawiła (dane do 14 czerwca tego roku) 98 211 wiz do pracy, głównie Białorusinom (32 233), Ukraińcom (47 257) i Gruzinom (3659). Dla porównania, rok wcześniej wystawiono 284 786 takich wiz – najwięcej dla obywateli Białorusi – 114 598, Ukrainy – 107 354, i Turcji – 8257.

Czytaj więcej Polityka Afera wizowa. Niemcy żądają od Polski wyjaśnienia "poważnych" zarzutów Niemcy zwróciły się do polskiego rządu o wyjaśnienie "poważnych" zarzutów dotyczących rzekomych nieprawidłowości związanych z wydawaniem wiz - informuje agencja AFP.

Koniec wiz PBH

Zdecydowanie ograniczono wydawanie wiz humanitarnych, które przez ostatnie lata masowo dostawali Białorusini (w czasach rządów PiS w latach 2020–2023 wydano im blisko 55 tys.). To rodzaj pozwolenia na pobyt ze względów humanitarnych, gdy powrót do kraju ojczystego cudzoziemca wiązałby się m.in. z zagrożeniem życia. Tylko w 2023 r. wydano 4539 wiz humanitarnych (otrzymali je m.in. obywatele Afganistanu, Azerbejdżanu, Iranu, Izraela, Jemenu, Meksyku, Pakistanu, Palestyny, Rosji, Syrii, Tadżykistanu). W tym roku takich wiz wydano zaledwie 542 obywatelom Afganistanu, Białorusi, Palestyny, Rosji, Syrii i Ukrainy.

Spadła również liczba wiz Schengen – ze 105 223 w całym ubiegłym roku do 40 316 w tym roku. Są też specjalne wizy humanitarne Schengen – ich również przyznano wielokrotnie mniej – z 224 wydanych w 2023 r. do 48 w tym roku. Nowe kierownictwo MSZ zawiesiło wydawanie specjalnych wiz PBH (programu Poland.Business Harbour), jakie rząd Mateusza Morawieckiego wprowadził dla informatyków ze Wschodu. Wydano ich 100 tys. (w tym dla Rosjan i ich rodzin) – do dziś nie wiadomo, ilu z nich przyjechało do Polski (jak podawała „Rz”, do Polski na te wizy wjechało ok. 15 tys. cudzoziemców). „Obecnie, cudzoziemcy starający się o zatrudnienie w sektorze IT w Polsce mogą aplikować o wizy na zasadach ogólnych, z pominięciem dotychczasowej ścieżki priorytetowej i uzyskiwać wizy pracownicze za okazaniem dokumentu uprawniającego do podejmowania pracy na terytorium RP” – odpowiada nam MSZ.