Natomiast zdaniem prezydenta organizacje samorządowe jak i żołnierzy obowiązuje prawo. - Żołnierze mają swoje obowiązki, także to są obowiązki wobec każdego z nas, bo oni strzegą naszego bezpieczeństwa. Muszą mieć możliwość ich realizowania. Są też odpowiednie przepisy, które to umożliwiają. Jeżeli ktoś narusza te przepisy, to żołnierze mają prawo działać i egzekwować przepisy nawet wobec organizacji pozarządowych - mówił Duda.

Imigranci przewiezieni przez granicę. Po raz kolejny

Według prezydenta wyjątkowo bulwersująca jest sytuacja w której niemiecka policja przywozi imigrantów na terytorium Polski. - Działania nielegalne, skandaliczne, jeśli faktycznie mamy do czynienia z tym, że niemiecka policja przejeżdża granicę swoim radiowozem i dokonuje w ten sposób push backu. Absolutny skandal, łamiąca wszystkie procedury – mówił prezydent Andrzej Duda.

Co powinien zrobić premier Donald Tusk w tej sprawie? - Trzeba podejmować tu działania dyplomatyczne i twardą interwencję polityczną – ocenia Andrzej Duda, ponieważ jego zdaniem „w bardzo złagodzonej sytuacji to coś podobnego, z czym mamy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej”. - W jednym i drugim przypadku mamy migrantów, którzy są pchani na naszej granicy. Tylko tutaj my granicy strzeżemy, bo wiemy, że to też granica UE i Strefy Schengen, a tu mamy granicę przyjazną w ramach UE, Schengen, której nie strzeżemy w zaufaniu — wyjaśniał Andrzej Duda.

Mastalerek kandydatem prezydenta w wyścigu o Pałac Prezydencki

Prezydent skomentował także informacje dotyczące kandydowania Marcina Mastalerka w wyborach prezydenckich. - Nie namawiam nikogo żeby wystartował w wyborach prezydenckich. Marcin jest wciąż bardzo młodym politykiem jak na polityka. Ma dopiero 40 lat. Polityczną przeszłość ma przed sobą - komentował prezydent.