Caudwell zarobił blisko 1,5 mld funtów sprzedając swoją firmę Phones 4u (firma handlowała telefonami komórkowymi).



Mogę publicznie zadeklarować, że zagłosuję na Partię Pracy, zachęcam wszystkich, aby zrobili to samo John Caudwell, brytyjski miliarder

Miliarder podkreślił, że przez wiele lat czuł rozpacz widząc działania rządzących krajem torysów. Wcześniej w rozmowie z agencją Reutera Caudwell wyrażał frustrację z powodu tego, jak krajem rządzą torysi, ale Partię Pracy określał mianem „niesprawdzonej”.



Brytyjski miliarder liczy, że Partia Pracy zwiększy PKB kraju, aby nie podnosić podatków

We wtorek Caudwell krytykował sposób zarządzania finansami przez Rishiego Sunaka w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, zarzucając mu „obniżanie standardów etycznych”. Krótki czas rządu Lizz Truss określił mianem „klęski” - Truss wywołała zamieszanie na rynkach finansowych zapowiadając radykalną obniżkę podatków, co stwarzało obawę, że na Wyspach dojdzie do załamania się finansów publicznych.



Miliarder zapowiedział, że skupi się na zapisach mówiących o przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w programie wyborczym Partii Pracy. „Jak zawsze mówiłem, rząd musi być bardziej zorientowany na gospodarkę, by zwiększać PKB, aby finansować usługi publiczne z korzyścią dla całego społeczeństwa, bez podnoszenia podatków” - podkreślił.



Zadowolenie z poparcia miliardera wyraził Starmer. - Przekaz jest jasny: biznes popiera zmiany i stabilność gospodarczą i odrzuca pięć kolejnych lat chaosu i załamania z torysami — powiedział.