Zjednoczenie Narodowe chce sprywatyzować media publiczne. „Potrzebują wolności"

Stojący na czele Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella potwierdził, że jeśli w przedterminowych wyborach we Francji jego ugrupowanie zdobędzie bezwzględną większość, będzie dążył do tego, by sprywatyzować francuską telewizję publiczną oraz radio.