Syn prezydenta USA Hunter Biden uznany za winnego. Grozi mu 25 lat więzienia

Pytania te brzmią: Czy zostałeś skazany za przestępstwo? Czy jesteś uciekinierem? Czy przebywasz w kraju nielegalnie? I, co ważne w tej sprawie, czy jesteś „nielegalnym użytkownikiem lub uzależnionym” od nielegalnych narkotyków? Hunter Biden miał zaznaczyć pole „Nie”.

Syn prezydenta USA nielegalnie posiadał broń

Zarzut trzeci dotyczy posiadania broni. Posiadanie broni w przypadku nadużywania narkotyków jest również niezgodne z prawem federalnym. Jak wynika z aktu oskarżenia i tekstów upublicznionych w pismach sądowych, Hunter Biden miał broń przez 11 dni w październiku 2018 r., zanim jego dziewczyna wyrzuciła ją do śmietnika, obawiając się o jego zdrowie psychiczne.

– Broń stwarza zagrożenie, jeśli dostanie się w niepowołane ręce, i to jest impuls do wprowadzenia tych przepisów – powiedział CNN Nabeel Kibria, obrońca z Waszyngtonu, który prowadził setki spraw związanych z bronią. – Wydaje się, że dowody przemawiają przeciwko Hunterowi… ale kto określa, kto jest uzależniony? Jakich jasnych zasad należy przestrzegać? – dodał.



Hunterowi Bidenowi grozi kara do 25 lat więzienia i grzywna w wysokości do 750 000 dolarów. Prawdopodobnie otrzyma jednak znacznie niższą karę niż maksymalna, gdyż dopuścił się przestępstwa po raz pierwszy.

Sąd odroczył rozprawę do następnego dnia. Jak podkreślił sędzia, wyrok jest zwykle wydawany po 120 dniach od wydania decyzji ławy przysięgłych, co oznaczałoby, że zapadnie on w połowie października, niedługo przed wyborami.