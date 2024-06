Kurski stwierdził, że ostatnie tygodnie kampanii i rozmowy z Polakami były dla niego "fascynującą przygodą po 10-letniej przerwie od polityki", a to, co od nich usłyszał, miało zmienić jego ”sposób patrzenia na polskie realia i problemy, z którymi muszą się mierzyć polskie rodziny".

"Wykorzystam to w dalszej pracy dla Polski" - obiecuje Kurski.

Sukces PiS mimo "politycznego odwetu, gwałcenia prawa"

Jacek Kurski pogratulował wyniku Prawu i Sprawiedliwości, które, choć przegrało z KO, poprawiło swój wynik z wyborów parlamentarnych o prawie 1 p.p. Ocenił, że to „ogromny sukces”, "zważywszy na postępy politycznego odwetu, gwałcenia prawa, w tym Konstytucji oraz domykania monopolu informacyjnego po siłowym przejęciu TVP przez Koalicję 13 grudnia".



Według Kurskiego intensywna miesięczna kampania okazała się zbyt krótka, aby mógł „przebić się do świadomości ludzi” z jego powrotem do polityki po 10-letniej w niej absencji, a wyborcy oddali głosy "na swoich posłów, na których dopiero co głosowali w wyborach do Sejmu".