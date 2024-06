Barbara Oliwiecka: Musimy odważniej mówić na forum Unii Europejskiej o naszych interesach

Zdaniem Oliwieckiej, zwiększyła się nasza świadomość, co do UE. - Mamy doskonałą świadomość zaniedbań i błędów Unii Europejskiej, komisji, instytucji europejskich i teraz musimy iść w jednym kierunku: naprawy pewnych rzeczy — mówiła Oliwiecka.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Oliwiecka: Musimy odważniej mówić o naszych interesach

Według Oliwieckiej Polska 2050 różni się tym od innych partii, że nie wykorzystują kampanii do europarlamentu jako kampanii politycznej w kraju.

- My mówimy jasno, że mamy strategię rozwoju dla Polski i musimy ją realizować również w Unii Europejskiej. Stamtąd są środki. Tam jest tworzone prawo, które wpływa na nasze rozwiązania ustawodawcze w Polsce. Tam trzeba budować sojusze. My się bardzo skupiamy na tym rozwoju. Naprawdę możemy być dumni z naszych wartości, z naszych osiągnięć z tego kim jesteśmy, z naszej gospodarki, z naszych przedsiębiorców, z naszych rolników. Musimy odważniej mówić na forum Unii Europejskiej o naszych interesach ale również tu w Polsce przybliżać Unię Europejską. Jest na ten temat wiele uproszczeń i przekłamań - zauważyła Oliwiecka.

Sama chciałaby działać w europarlamencie na polu infrastruktury i ochrony środowiska. - Działam w dwóch ważnych komisjach w Sejmie. To jest komisja infrastruktury i wszystko co dotyczy transportu publicznego i to jest moje centrum zainteresowań. I oczywiście komisja ochrony środowiska. W tych dwóch obszarach bardzo mi zależy żeby działać. Ja wywodzę się z biznesu. Przez lata prowadziłam firmę więc dla mnie jest bardzo ważne, by stwarzać warunki polskim przedsiębiorcom w Unii Europejskiej do tego, by zdobywali te rynki - komentowała poseł.