Szczególną uwagę dziennikarzy, którzy przekazywali pytania zgłaszane przez publiczność, budziły jej relacje z premier Włoch Giorgią Meloni. Kandydatka chadeków nie zaprzeczyła, że może z ugrupowaniem Meloni, które jest z PiS w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), współpracować.

Dla europejskiej lewicy, a w szczególności dla Zielonych i komunistów, to zyskująca na popularności skrajna prawica jest największym zagrożeniem dla projektu europejskiego. – Jak wygrają, to odwrócą Zielony Ład – powiedziała Terry Reintke, kandydatka Zielonych z Niemiec. Partie głównego nurtu uważają, że europejska polityka klimatyczna jest nieodwracalna.

Sama von der Leyen przypomniała, że poparcie dla celu neutralności klimatycznej UE w 2050 r. wyraziły wszystkie państwa członkowskie. Teraz jednak Niemka niuansuje swoje podejście do Zielonego Ładu. Według niej niektórym grupom zawodowym, w szczególności rolnikom, trzeba pomagać. I być może przejść od zasady warunkowości do polityki zachęt.

Wojna Rosji z Ukrainą. Wszystkie frakcje zgodne

Ważnym tematem był migracja. Ani EKR, ani grupa Tożsamość i Demokracja, do której należy m.in. ugrupowanie Marine Le Pen, nie wskazały kandydatów wiodących w wyborach do PE. W tej sytuacji w debacie o migracji najbardziej na prawo sytuowała się kandydatka chadecji. Wskazywała, że za falą masowej migracji stoją zorganizowane grupy przestępcze. Na apel lewicy, że trzeba ratować imigrantów i dawać im szansę godnego życia w UE, odpowiadała: – Musimy wypełniać międzynarodowe zobowiązania. Ale to my, a nie przemytnicy, będziemy decydować, kto do nas przyjeżdża. Ci, którzy nie zasługują na azyl, muszą wrócić do siebie – powiedziała.