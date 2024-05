Polityka migracyjna. Zamierzamy odzyskać to, co nigdy nie powinno było zostać odebrane państwu narodowemu: decydowanie o tym, kto może się osiedlać w naszym kraju. To jest fundament suwerenności narodowej, którego pozbawia nas Komisja Europejska. Mamy już gotową ustawę w tej sprawie.

W razie przejęcia władzy przez Le Pen Francja pozostanie w unii walutowej?

Nie podajemy w wątpliwość przynależności kraju do strefy euro. Tę debatę mamy za sobą. Damy natomiast Francuzom możliwość wypowiedzenia się na temat wprowadzenia wyższości ustawodawstwa narodowego nad unijnym. Wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym. Co prawda w wielu przypadkach rozwiązania są tu wspólne. Ale nie zawsze. Weźmy pojęcie rządów prawa tak, jak zostało ono zdefiniowane przez TSUE, co pozwala Komisji Europejskiej na obłożenie sankcjami Węgier. Uważamy, że jest to pojęcie całkowicie mętne, co pozwala Unii na podjęcie działań z dala od czyjejkolwiek kontroli. Nie chcemy, aby francuska konstytucja była podporządkowana takiemu rozumieniu praworządności, co nie oznacza, że nie jesteśmy za demokracją. W tych wszystkich punktach chcemy oddać Francuzom prawo głosu. Od referendum w sprawie europejskiej konstytucji w 2005 roku, które zostało zresztą przegrane, nikt ich nie pytał o to, czy akceptują ewolucję integracji.

Tożsamość i Demokracja (ID), grupa, do której należy Zjednoczenie Narodowe, może uzyskać w europarlamencie maksymalnie 100 deputowanych. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR), inny klub eurosceptyków, maksymalnie 70. Wciąż bardzo daleko do progu większości 361 posłów.

Po wyborach 9 czerwca dojdzie do głębokiej rekompozycji PE. Wszystko jest możliwe. Między naszymi klubami istnieją co prawda różnice, choćby odnośnie do polityki zagranicznej. Jednak zgadzamy się w sprawie fundamentalnej: konieczności obrony suwerenności narodowej.