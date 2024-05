Donald Trump otrzyma głos swojej głównej rywalki. "Biden to katastrofa"

Nikki Haley: Donald Trump nie był doskonały, ale na niego zagłosuję

Haley zdołała wygrać prawybory jedynie w Dystrykcie Kolumbii i w żadnym momencie nie zagrażała realnie Trumpowi. Ale jej ostre ataki na byłego prezydenta USA uczyniła z niej czołowego przedstawiciela antytrumpowskiego skrzydła w Partii Republikańskiej.



Po wycofaniu się z prawyborów Nikki Haley nie poparła Trumpa i nadal formalnie tego nie zrobiła

- Trump nigdy nie był doskonały w prowadzonej polityce, mówiłam o tym wprost wiele, wiele razy. Ale Biden jest katastrofą. Więc będę głosowała na Trumpa — powiedziała Haley występując na forum think tanku Hudson Institute w Waszyngtonie.



Wcześniej Haley wygłosiła przemówienie na temat polityki zagranicznej. Było to jej pierwsze publiczne wystąpienie od czasu wycofania się z wyścigu o nominację prezydencką Partii Republikańskiej. Po wycofaniu się z prawyborów nie poparła Trumpa i nadal formalnie tego nie zrobiła. Haley podkreśliła, że Trump musi dotrzeć do „milionów wyborców, którzy na nią głosowali” i „nie zakładać, że po prostu go poprą”.