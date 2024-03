Echa superwtorku: Joe Biden i Donald Trump apelują do wyborców Nikki Haley

Tymczasem Trump we wpisie w swoim serwisie społecznościowym Truhth Social zaprosił wyborców Haley do „dołączenia do najwspanialszego ruchu w historii narodu” a Bidena określił mianem „wroga, który niszczy kraj”.



Były prezydent USA napisał też, że Haley „została pokonana” w superwtorek „w rekordowym stylu”. Zarzucił też swojej byłej rywalce, że „większość pieniędzy” zebranych przez nią na kampanię wyborczą pochodziło od „radykalnych lewicowych demokratów”, którzy też, według Trumpa, mieli być liczni wśród jej wyborców.