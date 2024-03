Superwtorek. Donald Trump pokonał Nikki Haley

Rywalka Trumpa ogłosiła swą decyzję dzień po tzw. superwtorku, gdy w prezydenckich prawyborach głosowali wyborcy z 15 stanów. Trump i Haley rywalizowali we wtorek o głosy ponad 1/3 delegatów na konwencję Partii Republikańskiej, która wybierze kandydata tej partii na prezydenta - do zdobycia było 865 z 2 429 głosów delegatów. By zagwarantować sobie nominację w wyborach prezydenckich, kandydat musi zapewnić sobie poparcie co najmniej 1 215 delegatów.

W głosowaniach organizowanych w ramach superwtorku Nikki Haley wygrała z Donaldem Trumpem w stanie Vermont, gdzie do zdobycia były głosy 17 delegatów. W pozostałych 14 głosowaniach były prezydent USA zdecydowanie pokonał swoją rywalkę.

Sądowe zwycięstwo Donalda Trumpa

Dzień przed wtorkowym głosowaniem Sąd Najwyższy USA odrzucił wniosek stanu Kolorado, który chciał usunąć nazwisko Donalda Trumpa z karty do głosowania argumentując, że nie kwalifikuje się on do udziału w prawyborach ze względu na jego rzekomą rolę w doprowadzeniu do tzw. szturmu na Kapitol w styczniu 2021 r. Sędziowie tłumaczyli, że konstytucja nie pozwala pojedynczym stanom dyskwalifikować kandydatów w wyborach prezydenckich. Decyzja ta dotyczy też innych stanów, które zgłosiły podobne wnioski, w tym Maine i Illinois.

Wybory prezydenckie w USA

Wybory na prezydenta USA odbędą się 5 listopada 2024 r. Były prezydent Donald Trump ogłosił zamiar ubiegania się o kolejną kadencję w Białym Domu w listopadzie 2022 r. Pięć miesięcy później również urzędujący prezydent Joe Biden (Partia Demokratyczna) zadeklarował, że zamierza walczyć o ponowny wybór. W prawyborach Biden nie ma poważnych rywali. W superwtorek wygrał głosowania we wszystkich stanach, a w amerykańskim Samoa przegrał 51 głosami z Jasonem Palmerem.